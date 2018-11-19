Мінінфраструктури оголосило конкурс на 58 нових автобусних маршрутів

Ілюстративне фото (facebook.com/volodymyr.omelyan)

Автобуси матимуть не менше 18 пасажирських місць

У межах реалізації реформи автобусних перевезень міністерство інфраструктури України оголосило конкурс на 58 міжобласних маршрутів. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його повідомлення у Facebook.

За його словами, першими результатами реформи стали продовження дозволів перевізникам у разі оновлення ними рухомого складу та відсутності порушень, а також відкриття автостанцій за спрощеними правилами.

"Тепер ми проведемо перший конкурс на 58 маршрутів за новими, прозорими правилами і за заявницьким принципом. Не декілька тисяч доларів чиновнику, не маршрути і автобусні компанії чиновника, які виграють зі старими автобусами або взагалі без їх наявності у компаній, що давно на ринку і вклали не один мільйон гривень у парк, а: заповнив документи, відповідаєш усім вимогам - отримав маршрут", - написава він.

На думку Омеляна, цей конкурс має стати "відчутним кроком назустріч бізнесу". Окрім того, міністр нагадав про кількість пасажирських місць в автобусах.

"Щоб ніхто не забув вимоги за класністю на частині маршрутів ми визначили Євро-2 і вище, і тільки сидячі місця пасажиромісткістю не менше 18 місць. На довгих маршрутах Євро-3 і вище пасажиромісткістю не менше 30 місць (це великі автобуси типу неоплан)", - наголосив він.

Також Омелян відмітив, що нові автобусні маршрути не відкривали з 2013 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" запустила тестовий поїзд сполученням Мукачево-Будапешт по євроколії. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, наступним напрямком стане Словаччина.