Мининфраструктуры будет отвечать за модернизацию пограничных пунктов пропуска, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Для системной модернизации пограничных пунктов пропуска передаем их строительство и ремонт в сферу ответственности Министерства инфраструктуры. Государственное агентство восстановления определяем ответственным за обновление автомобильных пунктов пропуска", - заявил глава Кабмина.

По его словам, сейчас больше половины всех пунктов пропуска нуждаются в достройке или реконструкции.

Он отметил, что новая пограничная инфраструктура - это комфорт для людей, бизнеса и реализация украинский евроинтеграционных амбиций.