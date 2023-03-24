ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мининфраструктуры будет отвечать за модернизацию пограничных пунктов пропуска, - Шмыгаль

Новина українською →
Киев, Пятница 24 марта 2023 17:28
Мининфраструктуры будет отвечать за модернизацию пограничных пунктов пропуска, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Правительство доверило Министерству инфраструктуры модернизацию пограничных пунктов пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Для системной модернизации пограничных пунктов пропуска передаем их строительство и ремонт в сферу ответственности Министерства инфраструктуры. Государственное агентство восстановления определяем ответственным за обновление автомобильных пунктов пропуска", - заявил глава Кабмина.

По его словам, сейчас больше половины всех пунктов пропуска нуждаются в достройке или реконструкции.

Он отметил, что новая пограничная инфраструктура - это комфорт для людей, бизнеса и реализация украинский евроинтеграционных амбиций.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, что в Украине хотят увеличить количество пунктов пропуска на западной границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУ Денис Шмыгаль выезд за границу
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию