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Мінінфраструктури відповідатиме за модернізацію прикордонних пунктів пропуску, - Шмигаль

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Київ, П'ятниця 24 березня 2023 17:28
Мінінфраструктури відповідатиме за модернізацію прикордонних пунктів пропуску, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Уряд довірив Міністерству інфраструктури модернізацію прикордонних пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Для системної модернізації прикордонних пунктів пропуску передаємо їх будівництво та ремонт у сферу відповідальності Міністерства інфраструктури. Державне агентство відновлення визначаємо відповідальним за оновлення автомобільних пунктів пропуску", - заявив голова Кабміну.

За його словами, зараз більше половини всіх пунктів пропуску потребують добудови чи реконструкції.

Він зазначив, що нова прикордонна інфраструктура – це комфорт для людей, бізнесу та реалізація українських євроінтеграційних амбіцій.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, що в Україні хочуть збільшити кількість пунктів пропуску на західному кордоні.

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МІУ Денис Шмигаль выезд за границу
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