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Мінінформполітики не буде запускати кампанію про важливість голосування на виборах

Новини » Політика    01.03.2019 - 15:13
Мінінформполітики не буде запускати кампанію про важливість голосування на виборах
Фото: Артем Біденко (mip.gov.ua)

Міністерство прийняло таке рішення, щоб уникнути звинувачень у заангажованості

Міністерство інформаційної політики України не буде запускати інформаційну кампанію про важливість брати участь у голосуванні на виборах президента України, щоб уникнути звинувачень у заангажованості. Про це заявив державний секретар Мінінформполітики Артем Біденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "Міністерство не буде запускати такі інформаційні кампанії з метою уникнення звинувачень, що ми хочемо тим чи іншим способом вплинути на рішення громадян, щоб це не була політична агітація".

У свою чергу перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова зазначила, що зараз є багато різних важливих суспільних тем, які можна і потрібно було б висвітлювати.

"Але є якісь об'єктивні речі. На жаль, ми повинні констатувати, що в 2019 році ресурс міністерства скорочений, і тому у нас вже є постійні речі, які точно будуть вимагати більших коштів, і на нові напрямки і контент зараз нам не вистачає", - сказала вона.

Джапарова припустила, що можливо така рекламна кампанія була б доречною, але "є більш об'єктивна обставина - просто відсутні ресурси".

Раніше РБК-Україна писало, що голова Національної поліції Сергій Князєв розповів, що з 21 березня для забезпечення громадського порядку, охорони виборчих дільниць та виборчої документації під час виборів заступлять всі підрозділи Нацполіції.

Додамо, що в Україні напередодні президентських виборів 2019 запустили інформаційно-аналітичну систему "Вибори-2019" для фіксації порушень.

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