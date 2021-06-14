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На мінімумах за 11 місяців: курс долара впав майже до 27 гривень

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 07:45
На мінімумах за 11 місяців: курс долара впав майже до 27 гривень Фото: курс долара прагне до позначки 27 гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нацбанк України (НБУ) на сьогоднішній день встановив офіційний курс на позначці 27,04 гривень за долар. Це на шість копійок нижче, ніж у попередній торговий день, і мінімальне значення за останні 11 місяців.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 14 червня встановлено на такому рівні: 27,0404 гривень за 1 долар (- 0,0664 гривень). При цьому курс долара на 11 червня становив: 27,1068 гривень за 1 долар.

На мінімумах за 11 місяців: курс долара впав майже до 27 гривень

Фото: курс валют на 14 червня

Курс знизився на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс долара знаходиться на мінімальних за 11 місяців позначках, оскільки нижче був тільки в липні 2020 року.

На мінімумах за 11 місяців: курс долара впав майже до 27 гривень

Міжбанк

Минулий тиждень закінчився падінням курсу долара на міжбанківському валютному ринку. Зокрема, 11 червня міжбанк відкрився зниженням долара до 27,10 гривень, але протягом дня падіння прискорилося і міжбанк закрився доларом по 27,04.

Що стосується євро, то ця валюта продемонструвала ще більше падіння - до 32,76 гривень за євро. У порівнянні з попереднім банківським днем падіння склало 27 копійок.

Прогноз уряду

Минулого тижня Кабінет міністрів подав до Верховної ради бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ, зокрема, містить прогноз курсу гривні до долара в наступні роки.

Уряд вважає, що в 2021 році курс гривні до долара залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар. У 2022 році курс в середньому складе 28,6 гривень за долар, в 2023 році - 28,8 гривень за долар, в 2024 році - 29,2 гривень за долар.

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