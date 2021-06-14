На мінімумах за 11 місяців: курс долара впав майже до 27 гривень

Нацбанк України (НБУ) на сьогоднішній день встановив офіційний курс на позначці 27,04 гривень за долар. Це на шість копійок нижче, ніж у попередній торговий день, і мінімальне значення за останні 11 місяців.

Про це свідчать дані на сайті НБУ .

Офіційний курс гривні до долара на 14 червня встановлено на такому рівні: 27,0404 гривень за 1 долар (- 0,0664 гривень). При цьому курс долара на 11 червня становив: 27,1068 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 14 червня

Курс знизився на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс долара знаходиться на мінімальних за 11 місяців позначках, оскільки нижче був тільки в липні 2020 року.

Міжбанк

Минулий тиждень закінчився падінням курсу долара на міжбанківському валютному ринку. Зокрема, 11 червня міжбанк відкрився зниженням долара до 27,10 гривень, але протягом дня падіння прискорилося і міжбанк закрився доларом по 27,04.

Що стосується євро, то ця валюта продемонструвала ще більше падіння - до 32,76 гривень за євро. У порівнянні з попереднім банківським днем падіння склало 27 копійок.

Прогноз уряду

Минулого тижня Кабінет міністрів подав до Верховної ради бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ, зокрема, містить прогноз курсу гривні до долара в наступні роки.

Уряд вважає, що в 2021 році курс гривні до долара залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар. У 2022 році курс в середньому складе 28,6 гривень за долар, в 2023 році - 28,8 гривень за долар, в 2024 році - 29,2 гривень за долар.