ua en ru
Вт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минимум семь. В Запорожской области произошла серия взрывов

Новина українською →
Запорожье , Вторник 08 августа 2023 14:02
Минимум семь. В Запорожской области произошла серия взрывов Фото: взрывы в Бильмаке Запорожской области произошли 8 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Бильмаке Пологовского района Запорожской области произошли взрывы во вторник, 8 августа. Известно, минимум о 7 "хлопках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Вблизи Бильмака оккупанты, похоже, очень неудачно покурили. Местные жители сообщают про по меньшей мере 7 взрывах", - рассказал он.

Ситуация на Запорожском направлении

8 августа стало известно, что на Мелитопольском направлении ВСУ продвинулись на сотни метров. В районе Работиного продолжаются наступательные действия. При этом, украинская разведка активизировала свои действия в Херсонской области, а россияне перебрасывают оттуда подразделения ВДВ под Работино, чтобы пытаться отражать непрерывные украинские атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи Запорожская область
NEWS
Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска
Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины