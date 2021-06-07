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Мінімум від початку року. В Україні 535 нових COVID-випадків

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 08:15
Мінімум від початку року. В Україні 535 нових COVID-випадків Фото: в Україні спад нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 535 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявили в Києві, Миколаївській та Київській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу госпіталізували 601 особу, померли 33 людини, а одужали 1 743 особи.

Вчора протестували:

  • методом ПЛР - 10 723 осіб,
  • методом ІФА - 1 356 осіб,
  • експрес-тестами - 5 512 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли 2 215 052 особи;
  • одужала 2 094 971 особа;
  • померли 51 215 пацієнтів.

Нагадаємо, українські COVID-сертифікати погодилися визнавати чотири країни.

Зазначимо, українців з ОРДЛО пропускатимуть без необхідності самоізоляції.

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