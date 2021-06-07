Мінімум від початку року. В Україні 535 нових COVID-випадків
Фото: в Україні спад нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні виявили 535 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявили в Києві, Миколаївській та Київській областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За добу госпіталізували 601 особу, померли 33 людини, а одужали 1 743 особи.
Вчора протестували:
- методом ПЛР - 10 723 осіб,
- методом ІФА - 1 356 осіб,
- експрес-тестами - 5 512 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли 2 215 052 особи;
- одужала 2 094 971 особа;
- померли 51 215 пацієнтів.