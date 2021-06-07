Минимум с начала года. В Украине 535 новых COVID-случаев
Фото: в Украине спад новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обнаружили 535 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве, Николаевской и Киевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 601 человека, умерли 33 человека, а выздоровели 1743 человека.
Вчера протестовали:
- методом ПЦР - 10 723 человек,
- методом ИФА - 1356 человек,
- экспресс-тестами - 5512 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели 2 215 052 человека;
- выздоровел 2 094 971 человек;
- умерли 51 215 пациентов.