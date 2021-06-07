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Минимум с начала года. В Украине 535 новых COVID-случаев

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 08:15
Минимум с начала года. В Украине 535 новых COVID-случаев Фото: в Украине спад новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 535 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве, Николаевской и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 601 человека, умерли 33 человека, а выздоровели 1743 человека.

Вчера протестовали:

  • методом ПЦР - 10 723 человек,
  • методом ИФА - 1356 человек,
  • экспресс-тестами - 5512 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели 2 215 052 человека;
  • выздоровел 2 094 971 человек;
  • умерли 51 215 пациентов.

Напомним, украинские COVID-сертификаты согласились признавать четыре страны.

Отметим, украинцев из ОРДЛО будут пропускать без необходимости самоизоляции.

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