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Мінімум 12 каналів: через кодування супутника в Україні посилять цифрове ТБ

Автор: РБК-Україна

На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) прийняли рішення щодо посилення сигналу цифрового ТБ по всій країні. Тепер доступ до українських каналів буде забезпечено для жителів прикордонних територій.

Про це на брифінгу після засідання РНБО заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, телебачення в Україні все ще залишається основним каналом отримання інформації.

"Сьогодні частина українців на прикордонних територіях не мають можливість безкоштовно дивитися телеканали. Минулого року відбулося кодування супутникового ТБ, а єдиний національний оператор покриває не всю країну. Щоб продовжити дивитися українські канали, потрібно було купить новий тюнер і оформити підписку", - заявив Федоров.

У той же час він зазначив, що жителі прикордонних з Росією територій особливо страждають від пропаганди.

"Ці проблеми вирішує створення загальнонаціональної цифрової мережі мультиплекс МХ-7. Сьогодні було прийнято створити таке рішення створити такий мультплекс і виділити на нього кошти. Він надасть доступ до мінімум 12 цифрових телеканалів жителям всієї країни", - додав Федоров.

Нагадаємо, ще в минулому році президент Володимир Зеленський доручив посилити сигнал цифрового телебачення, в тому числі на Донбасі і в прикордонних районах.

Після цього з'явився список безкоштовних супутникових каналів.

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