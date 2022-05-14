Мінімум на 10 км. Російські військові відступають на Ізюмському напрямі

Російська армія розпочала відступ на Ізюмському напрямку. Окупанти, які перебували у Підвисокому, масово передислоковуються в Гороховатку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.
"Ймовірно, це пов’язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі та вранці було чути з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", - йдеться в повідомленні.
При цьому, як додають в сільській раді, кількість живої сили і техніки окупантів на території громади постійно змінюється.
"Рух ворога відбувається у напрямку Донбасу, частина ворожих сил потім повертається через Борову в напрямку Куп’янська з пошкодженою технікою", - констатують посадовці.
Але частина російських військових і техніки все ж таки продовжують концентруватися в населених пунктах громади та місцевих лісах.
Як повідомлялося, ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку. Він є найгарячою точкою у Харківській області.
Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив про перехід у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.
Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ відкинули російські війська на 40 кілометрів від Харкова.
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