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Мінімум на 10 км. Російські військові відступають на Ізюмському напрямі

Фото: російські військові відступають на Ізюмському напрямі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія розпочала відступ на Ізюмському напрямку. Окупанти, які перебували у Підвисокому, масово передислоковуються в Гороховатку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Ймовірно, це пов’язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі та вранці було чути з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як додають в сільській раді, кількість живої сили і техніки окупантів на території громади постійно змінюється.

"Рух ворога відбувається у напрямку Донбасу, частина ворожих сил потім повертається через Борову в напрямку Куп’янська з пошкодженою технікою", - констатують посадовці.

Але частина російських військових і техніки все ж таки продовжують концентруватися в населених пунктах громади та місцевих лісах.

Як повідомлялося, ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку. Він є найгарячою точкою у Харківській області.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив про перехід у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ відкинули російські війська на 40 кілометрів від Харкова.

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