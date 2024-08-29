Минимизация коррупционных рисков при восстановлении будет зависеть от единого законодательного подхода, - Шуляк

По ее словам, речь идет о злоупотреблениях при отборе объектов, подлежащих восстановлению, и формировании их перечня, злоупотреблениях при утверждении перечня объектов, подлежащих восстановлению, вероятности увеличения стоимости восстановления объектов, установлении дискриминационных требований к участникам публичных закупок.

Также среди коррупционных рисков: искусственное завышение стоимости строительных материалов, несовершенный механизм отбора добропорядочных участников публичных закупок при реализации проекта, злоупотребление при определении видов строительства объектов, злоупотребление при передаче функций заказчика строительства и при их выполнении, неэффективное использование средств фонда реализации экспериментального проекта

Она добавила, что зафиксированные коррупционные проявления являются следствием нескольких предпосылок. Речь идет о:

отсутствие единого законодательного подхода, неопределенность на уровне законодательства приоритетности восстановительных объектов;

Наличие заинтересованных лиц, которые, пользуясь своей властью, могут манипулировать или сознательно вмешиваться, чтобы извлечь выгоду из восстановления (завышение стоимости, странная приоритетность восстановления, дискриминация участников восстановления и т.д.);

отсутствие в законодательстве определения таких понятий, как "первоочередные потребности населения" и "приоритетность удовлетворения первоочередных потребностей населения";

отсутствие законодательно определенной процедуры по реализации принципа приоритетности удовлетворения первоочередных потребностей населения;

отсутствие законодательно закрепленных четких критериев отбора ОМС объектов, подлежащих восстановлению, при подготовке предложений для ОГА (ОВА);

Отсутствие законодательно закрепленных четких критериев по формированию ОГА (ОВА) перечня возобновляемых объектов для дальнейшего представления Агентству восстановления;

Отсутствие законодательно закрепленных критериев целесообразности и способности восстановления объектов.

Шуляк подчеркнула - исправить это призванный законопроект "Об основных принципах восстановления", который является широкой законодательной рамкой, который будет включать в себя запуск необходимых антикоррупционных предохранителей для процессов восстановления.

"Если все процессы планирования восстановления и его реализации мы переведем в цифровой формат, обеспечим доступность и открытость по принципу "все видят все" с активным привлечением общественности к контролю, что и предусмотрено в законопроекте "Об основных принципах восстановления", коррупционные риски удастся минимизировать", - уверена парламентарий.

Она добавила, что техническая основа по этому поводу заложена в цифровую экосистему DREAM, которая она полностью реализуется после принятия законопроекта "Об основных основах восстановления".

"Этот документ должен стать одним из антикоррупционных предохранителей и решить одну из фундаментальных проблем, описанных в отчете НАПК - единственный законодательный подход к восстановлению", - подчеркнула Шуляк.

Кроме того, по ее словам, чтобы минимизировать коррупционные риски в восстановление уже сейчас, восстановление общины или области должно происходить по Программе комплексного восстановления (ПКВ), которая, в частности, принимается после общественного обсуждения и определяет, какие объекты будут восстанавливаться, почему именно они приоритетны и т.д.