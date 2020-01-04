Мінімальна зарплата в Україні знову перевищила показники Білорусі та Росії

З 1 січня 2020 року вперше за багато років мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники Росії та Білорусі. Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Ніколайчук, за останні роки Україні вдалося нівелювати відставання, яке фактично з'явилося після кризи 2008 року і поглибилося в результаті кризи 2014-15 років.

Заступник міністра оприлюднив графік, згідно з яким мінімальна зарплата українців в останній раз перевищувала показники РФ і Білорусі в 2007 році.

Зазначимо, за даними НБУ, відставання України за рівнем середніх зарплат від сусідніх країн залишається величезним. У третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного працівника в Україні досягла 382 євро. У той же час середньостатистичний робітник в Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро (в 3,4 рази більше, ніж в Україні), в Республіці Польща - 1142 євро (у 3 рази), на території Російської Федерації - 636 євро (в 1,7 рази).

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні виросла з 1 січня 2020 року на 13% (на 550 гривень) до 4723 гривень в місяць (199 доларів за курсом НБУ 26,68 грн/долар на 1 січня).

Мінімальна зарплата на території Росії з 1 січня 2020 року складає 12130 рублів або 196 доларів за офіційним курсом. У Білорусі мінімальна зарплата становить 375 місцевих рублів або 178 доларів за курсом.