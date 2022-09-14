Мінімальна зарплата у 2023 році підвищуватися не буде, - проект бюджету

Кабінет міністрів пропонує залишити у 2023 році без змін розмір мінімальної зарплати. Вона становитиме 6700 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект бюджету, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Документом пропонується установити з 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату:

Відзначимо, за прогнозом уряду, у 2023 році середня зарплата складе 18 508 гривень, реальна зросте на 1,0%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує залишити у 2023 році без змін розмір прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат.

Раніше в Мінфіні заявили, що проект державного бюджету на 2023 році не передбачає збільшення мінімальної зарплати і вона залишиться на рівні 6700 гривень.