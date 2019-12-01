Мінімальна пенсія зросла з 1 грудня

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), з 1 липня 2019 року підвищено на 74 грн до 1638 грн. Планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.

Це друге підвищення мінімальної пенсії у 2019 році. З 1 липня 2019 року вона була підвищена на 67 грн до 1564 грн.

Таким чином, мінімальна пенсія зросте цього року на 9%, що повинно перевищити плановий рівень інфляції (7,4%).

Зазначимо, що мінімальна пенсія в Україні зросла на 9% і в 2018 році - до 1497 грн. Однак інфляція склала 9,8% (грудень до грудня).

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом про держбюджет-2020, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн. Пенсія буде підвищена з 1 липня до 1712 грн, з 1 грудня - до 1769 грн.

При цьому зростання мінімальної зарплати повинно незначно перевищити плановий рівень інфляції в 2020 році (який очікується на рівні 5,5% грудень до грудня).