Мінімальна пенсія в Україні зросла з 1 липня: скільки платитимуть

З 1 липня 2022 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Це перше підвищення за цей рік, і воно стосується тільки непрацюючих пенсіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про державний бюджет України на 2022 рік.
Відповідно до закону, мінімальна пенсія зросте на 93 гривні з 1934 до 2027 гривень. Також з 1 липня зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.
Звичайне мінімальна пенсія підвищується двічі на рік - у липні та грудні. Друге підвищення заплановане на 1 грудня. Всього ж мінімальна пенсія зросте у 2022 році на 8,2% - з 1934 до 2093 грн. При цьому інфляція перевищить 20%.
Нагадавши, пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі. Підстави для перерахунку призначених пенсій визначені законодавством України. У 2022 році зміна розміру виплат запланована на 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня.
За даними ПФУ, середній розмір пенсії за перший квартал 2022 року зріс на 378,92 Гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень на 1 квітня.
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