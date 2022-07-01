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Мінімальна пенсія в Україні зросла з 1 липня: скільки платитимуть

Фото: мінімальна пенсія зросла в Україні на 93 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 липня 2022 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Це перше підвищення за цей рік, і воно стосується тільки непрацюючих пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про державний бюджет України на 2022 рік.

Відповідно до закону, мінімальна пенсія зросте на 93 гривні з 1934 до 2027 гривень. Також з 1 липня зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.

Звичайне мінімальна пенсія підвищується двічі на рік - у липні та грудні. Друге підвищення заплановане на 1 грудня. Всього ж мінімальна пенсія зросте у 2022 році на 8,2% - з 1934 до 2093 грн. При цьому інфляція перевищить 20%.

Нагадавши, пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі. Підстави для перерахунку призначених пенсій визначені законодавством України. У 2022 році зміна розміру виплат запланована на 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня.

За даними ПФУ, середній розмір пенсії за перший квартал 2022 року зріс на 378,92 Гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень на 1 квітня.

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Пенсії