Мини-ПВО для сбивания FPV и перехватчик Peace Duck: в Украине показали новое противодействие БпЛА

Украинская компания Contra Drone представила комплексную систему противодействия беспилотникам, объединяющую более 20 оборонных решений. Новую архитектуру защиты протестовали во время закрытого полевого мероприятия Demo Day.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на презентацию компании Contra Drone.

Мини-ПВО для сбития FPV-дронов

Главной новинкой презентации стал автоматизированный комплекс мини-ПВО MADS (Mini Air Defense System). Он предназначен для обнаружения, сопровождения и перехвата малоразмерных воздушных целей (FPV-дронов, квадрокоптеров и летающих крыльев), которые двигаются со скоростью до 300 км/ч.

Система работает в полностью автоматическом режиме и способна без участия оператора уничтожать цели на расстоянии и высоте до 1000 метров в любую погоду . Ракеты-перехватчики комплекса могут оснащаться осколочной, термобарической или сеточной боевой частью.

Также в этом блоке военным и международным партнерам продемонстрировали:

комплекс радиоэлектронной разведки SPECTRE;

компактные детекторы FPV-дронов SENSE-3 и SENSE-4;

всепогодную радиолокационную систему CD-T15, способную сопровождать более 300 объектов на расстоянии до 22 км.

Фото: детектор SENSE (Contra Drone)

Окопный РЭБ и защита для бойцов

Вторая часть демонстрации была посвящена индивидуальной защите военнослужащих на линии столкновения. Специалисты опробовали в действии устройство D-JACK, которое автоматически обнаруживает пульты с протоколом ELRS и оказывает на них адресное радиоэлектронное воздействие.

Кроме того, разработчики показали мобильную систему в формате рюкзака Contra-drone Anti-fpv BackPack 3, создающую персональный купол безопасности в движении, мачтовый комплекс "Anti-Mavic" и специальную защитную форму из ткани Rip-Stop, предохраняющую операторов РЭБ от электромагнитного излучения.

Стационарные комплексы и автомобильный РЭБ

Для защиты инфраструктуры и логистики компания разработала автомобильные и стационарные системы. Среди них – направленный комплекс "Фантом", универсальный "Бумбокс" и система скрытого монтажа "НАЦПОЛ" для интеграции в гражданские машины.

Во время теста в движении на базе автомобиля развернули флагманский комплекс Contra-drone 8 Ultra, продемонстрировавший глушение всего спектра цифровых и аналоговых каналов связи враждебных БПЛА.

Роботизированные платформы и дроны с искусственным интеллектом

В финальной части мероприятия представили скоростной автономный беспилотник-перехватчик Peace Duck с интегрированным искусственным интеллектом. Дрон может самостоятельно, без участия оператора на финальной стадии, уничтожать российские разведывательные БПЛА типа "Орлан" или Zala.

Вместе с ним показали линейку ударных FPV-дронов Yell Duck, беспилотные крылья Blackwing и Black Goose для работы в условиях отсутствия GPS, а также наземную логистическую РЕБ-платформу Nyvexa. Кульминацией мероприятия стал практический перехват воздушной цели в реальном времени.

Как отметил коммерческий директор Fly Group Ukraine Максим Мацкуляк, преимущество на поле боя обеспечивает именно способность интегрировать разные технологии в единую систему, которая быстро представляет угрозу, анализирует ее и обеспечивает эффективное противодействие.