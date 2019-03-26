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Мінгареллі заявив про протидію проведенню реформ в Україні

Новини » Політика    26.03.2019 - 11:30
Мінгареллі заявив про протидію проведенню реформ в Україні
Фото: Хьюг Мінгареллі (РБК-Україна)

Мінгареллі зазначив, що ЄС на стороні реформаторів

Реформи в Україні не відбуваються досить швидко, бо стикаються з активним опором тих, хто бореться за збереження статус-кво. Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна є однією з найбільших країн регіону, тому ті, хто за 25 років змогли сформулювати свої інтереси в розріз інтересам країни, борються за те, щоб зупинити процес реформ.

"В перехідному періоді завжди відбувається постійна боротьба між тими, хто намагається зберегти статус-кво і реформаторами. В Україні також є ця боротьба, але тут ця боротьба набагато активніша, ніж в інших країнах перехідного періоду. Україна є однією з найбільших країн регіону, тому ті, хто за 25 років зміг сформулювати свої інтереси в розріз інтересам країни, борються за те, щоб зупинити або відстрочити процес реформ. Тому нікого не повинно дивувати те, що процес реформ тут не так швидкий і лійний", - сказав він.

Мінгареллі зазначив, що ЄС на стороні реформаторів.

"Ми в ЄС, очевидно, на боці реформаторів. Особливо, коли мова йде про реформу системи правосуддя. Ми продовжимо витрачати багато часу, сил і ресурсів, щоб підтримати вас у вашій боротьбі за систему правосуддя", - зазначив дипломат.

Мінгареллі також назвав необхідні зміни у сфері правосуддя.

"Нам необхідно забезпечити гідне виконання нових процесуальних кодексів для того, щоб гарантувати повний захист обох сторін там, де сьогодні ще так не відбувається. Також щоб просувалася пробація, електронне правосуддя та інше", - додав він.

Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард стверджувала, що МВФ виступає за більш глибокі структурні реформи в Україні для підвищення рівня життя в країні. Раніше в МВФ оцінили спроможності України погашати борги. Зокрема, у фонді впевнені, що дефолту в Україні не очікується.

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