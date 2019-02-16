Лагард наполягає на більш глибоких реформах в Україні

Фото: Крістін Лагард (IMF.org)

Лагард виступила із заявою за підсумками дискусії з Юлією Тимошенко

Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступає за більш глибокі структурні реформи в Україні для підвищення рівня життя в країні. Про це в Мюнхені заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонда.

Повідомляється, що сьогодні в кулуарах Мюнхенській конференції з безпеки Лагард провела зустріч з кандидатом у президенти України Юлією Тимошенко. За словами Лагард, бесіда була присвячена останнім економічних подіям в Україні та необхідності подальшої реалізації програми реформ у рамках меморандуму з МВФ, включаючи боротьбу з корупцією.

"Я наголосила на необхідності для України зберегти успіхи, досягнуті у відновленні макроекономічної стабільності, а також продовжити більш глибокі структурні реформи, необхідні для досягнення стійкого економічного зростання і підвищення рівня життя людей", - додала Лагард.

Нагадаємо, раніше в МВФ оцінили спроможності України погашати борги. Зокрема, у фонді впевнені, що дефолту в Україні не очікується.

Крім того, МВФ впевнений в неефективності контролю над цінами на газ з точки зору забезпечення соціального захисту.