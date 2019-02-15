Мінгареллі розповів, як Україні вийти на єдиний ринок ЄС

За його словами, Україна має об’єднати зусилля для імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС

Украина должна объединить усилия для имплементации Соглашения об Ассоциации с ЕС для выхода на единый рынок Европейского союза. Об этом сообщил председатель представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли во время круглого стола, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что Украина должна объединить свои усилия для того, чтобы выйти на европейских рынок.

"Это очень важно для всего народа Украины. Поэтому давайте сосредоточимся на реализации положений Соглашения об Ассоциации", - призвал Мингарелли.

По его словам, присоединение Украины к единому рынку ЕС будет положительно влиять на улучшение уровня жизни украинских граждан.

"Вам нужно реализовать очень много ресурсов с вашей стороны. На основе того, что мы увидели в других странах которые проходят переходный период, необходимо хорошая координация между всеми заинтересованными сторонами. В первую очередь, между правительством и парламентом. Вы должны найти пути, каким образом обеспечить координацию. Это должно быть целями на следующие несколько лет для того, чтобы реализовать положения этого Соглашения", - добавил он.

Ранее Мингарелли призвал Верховную раду улучшить координацию с Кабмином по евроинтеграционным законам.

В августе 2018 года президент Петр Порошенко поручил Кабмину принять меры по секторальной евроинтеграции Украины.