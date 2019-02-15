Мінгареллі закликав ВР покращити координацію з Кабміном щодо євроінтеграційних законів

За його словами, Рада могла б приймати євроінтеграційні закони кожного засідання

В Верховной раде должна улучшиться координация между Кабинетом министров и представителями парламента, которые должны согласовывать принятие евроинтеграционных законопроектов. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли во время круглого стола "Эффективная реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, парламент мог бы принимать евроинтеграционные законы на каждом заседании.

"Как мы уже предлагали во время каждой сессии заседаний Верховной рады, если, скажем, заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции с одной стороны, с вашей стороны - другие представители, которые могут согласовать основные законодательные акты или положения, которые можно принимать каждой сессии, каждый заседания парламента. Это способствовало бы лучшей координации работы Кабинета министров с одной стороны и парламента Украины с другой", - сообщил Мингарелли.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о саботаже народными депутатами евроинтеграционных законов.

Как писало РБК-Украина, в августе президент Петр Порошенко поручил Кабмину принять меры по секторальной евроинтеграции Украины.