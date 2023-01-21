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В Минфине США рассказали о сложностях с введением лимита цен на нефтепродукты из РФ

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны "Большой семерки" и члены ЕС смогут введением потолка цен на нефтепродукты из РФ добиться тех же целей, что и с введением ограничений на российскую нефть, но в процессе может возникнуть ряд сложностей.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Потенциальные проблемы с введением лимита цен могут быть связаны с широким диапазоном различных нефтепродуктов и цен на них, а также важностью стабильных поставок российского дизельного топлива на рынки стран Запада.

"Это сложнее, но мы упорно работали над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей", - заявила министр финансов США.

Йеллен подчеркнула, что при любом нововведении есть вероятность, что "все пойдет не по плану". Но, по ее мнению, коалиции удалось внимательно изучить рынки. Поэтому союзники считают, что их ограничения позволят достичь того же, чего они достигли с сырой нефтью.

Ранее стало известно, что вчера страны G7 и члены Евросоюза согласовали введение двух потолков цен на нефтепродукты из РФ. Предполагается, что один лимит будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, бензин), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом по отношению к нефти (мазут).

Также ранее Дмитрий Кулеба призвал страны Запада пересмотреть потолок цен на российскую нефть. Сейчас рыночная цена на нефть марки Urals ниже 50 долларов за баррель.

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