В Минфине против налоговой реформы с понижением ставок. Есть риск потерь доходов бюджета

"Последствия очевидны для нас, и опыт других стран показывает, что этого лучше не делать… Это уже было, это уже проходили, последствия очевидны, в том числе для Украины, и в Украине это уже было", - сказал министр.

Марченко напомнил, что несколько лет назад снижение ставки ЕСВ привело только к падению доходов бюджета.

"Никакой детенизации не происходило, никакого развития бизнеса не происходило. А я бы лучше предпочел общаться с предложениями, которые формировали бы развитые вещи. Каким образом сделать так, чтобы роли государства в деятельности бизнеса было меньше", - считает министр.

По его мнению, может сложиться ситуация, что послевоенной Украине потребуется абсолютно противоположная реформа, чем та, которую широко обсуждают сейчас.

"И я не уверен, что мы сейчас будем готовы об этом говорить. Потому что я не знаю, какую послевоенную страну мы получим, условно говоря, сколько собственного ресурса у нас при этом будет, чтобы страна жила и развивалась", - добавил он.