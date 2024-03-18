В Минфине пояснили сокращение 19 тысяч вакантных должностей госслужащих

"Вакантные должности по системе оплаты труда, действовавшей в 2023 году и ранее, играли важную роль для министерств. Ведь когда в министерствах было значительное количество вакансий, а фонд оплаты труда считался по предельной численности, это создавало предпосылки его экономии и приводило к выплатам большей заработной платы. Поэтому правительство исправило такую ситуацию", - сказал он.

Ермоличев сообщил, что Минфин инициировал изменение подходов к условиям оплаты госслужащих, проанализировав состояние оплаты труда в государственных органах.

"Мы увидели, что у некоторых органов стимулирующие надбавки были неограниченных размеров или отдельным работникам необоснованно установлены слишком большие надбавки. Например, в одном из структурных подразделений ОГА у работника отдела бухгалтерского учета оклад составил 11 тысяч гривен, а надбавка - 620%, заработная плата этого работника выростала автоматически в 6 раз", - сказал замминистра финансов

По его словам, поэтому правительство в 2024 году реализовало реформу оплаты труда, введя новую грейдовую систему должностных окладов в органах государственной власти.

Сокращение количества должностей

Напомним, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.

В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд. гривен в год.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% - премии. Одновременно с 1 января правительство сокращает количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.