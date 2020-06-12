У Мінфіні заявили про масштабні звільнення митників в регіонах

На українській митниці відбулося масштабне звільнення у регіональних управліннях. Під звільнення потрапили половина регіональних керівників.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Також, за словами Марченка, було звільнено дві третини керівників податкової служби.

"Ніхто не буде толерувати ні корупцію, ні схеми, ані на митниці, ані на податковій. Ми вже провели три колегії митної служби. Звільнили 50% регіональних митників, 2/3 податкової служби також звільнено. Тобто ми робимо певні ротації. Я прекрасно розумію, що цього недостатньо. Все одно є контрабанда", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Мінфін пропонував розробити механізм випадкової ротації на митниці, щоб зменшити випадки контрабанди.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що не впевнений у повному подолання контрабанди на українському кордоні, але назвав умови для ефективної боротьби з нею.

Крім того, наприкінці травня на кордоні з Україною водії намагалися заблокувати роботу пункту пропуску через небажання декларувати товари: у Мінфіні це пов'язують зі спробою ввезення контрабанди.