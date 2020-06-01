У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні

Економічна ситуація в Україні не сприяє зміцненню курсу гривні до долара у 2020 році. Якби Національний банк в березні не втримав ситуацію, то курс міг підскочити до 35 або 40 гривень за долар.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр нагадав, що в держбюджеті-2020 закладений курс на рівні 30 гривень за долар.

"Ми не могли закладати інший курс, враховуючи, що бюджет формувався в березні, і на ринку були певні курсові коливання. Враховуючи, який був тренд в березні, ми взяли ще реалістично-оптимістичний курс. Курс гривні міг бути і 35, 40, якби Нацбанк вчасно не стримав своїми інструментами негативний тренд на ринку", - сказав він.

За його словами, при фактичному курсі нижче 30 гривень за долар втрачається частина доходів від митниці, від імпортного ПДВ, який прив'язаний до курсової складової. З іншого боку з'являється певна економія на обслуговуванні боргу, яка не покриває інших втрат.

При цьому в Україні зберігається негативне сальдо торгового балансу. Офіційний прогноз сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами - мінус 8,3 млрд доларів, нагадав міністр.

"Я не прихильник різких кроків. Але сьогодні макроекономічних підстав для зміцнення гривні немає. Є, може бути, короткочасні фактори, які сприяють зміцненню. Але я б не сказав, що ми досить міцні як економіка, щоб зміцнювати свою валюту", - сказав Марченко.

Він повідомив, що задає ці питання Національному банку. "З точки зору економічної теорії у мене виникають певні питання, чому у нас може зміцнюватися наша національна валюта. Я їх ставлю Нацбанку: "Які макроекономічні фактори впливають на зміцнення гривні? У нас заходять в країну великі інвестиції?"" - сказав він.

Нагадаємо, протягом травня 2020 року курс гривні до долара практично не змінився.

Якщо на 30 квітня курс складав 26,97 гривень за долар, то на 31 травня - 26,90 гривень за долар.

Голова Національного банку України Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що чиста пропозиція валюти зараз навіть вище, ніж було у лютому, до спалаху епідемії коронавірусу.