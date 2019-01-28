У Мінфіні розповіли, коли Рада має проголосувати бюджет на 3 роки

Мінфін подасть бюджетну декларацію на розгляд Кабміну до 15 травня

Министерство финансов Украины обнародовало план мероприятий по утверждению бюджетной декларации на три года в рамках среднесрочного бюджетного планирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В частности, утвердить бюджет на три года парламент должен до 15 июля 2019 года.

"Новую бюджетную декларацию мы будем подавать до 15 мая на рассмотрение Кабинета министров и рассчитываем на утверждение парламентом до 15 июля, чтобы на следующие три года иметь четкие ориентиры политики и показатели и своевременно - до 15 сентября - подать проект государственного бюджета", - заявила глава Минфина Оксана Маркарова.

Напомним, в начале января глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)". При этом спикер парламента Андрей Парубий подписал закон еще в конце декабря 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря 2018-го Верховная рада приняла во втором чтении введение трехлетнего бюджетного планирования.

В Министерстве финансов, комментируя принятие закона, объяснили, что теперь все министерства и госучреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу.