У Мінфіні розповіли, куди можуть піти кошти з фонду для боротьби з COVID-19

З фонду вже витратили 1,8 млрд гривень
Кошти створеного для боротьби з коронавірусом фонду, крім заходів для запобігання поширенню хвороби, підуть й на інші напрямки. Зокрема, кошти можуть спрямувати до Пенсійного фонду.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Станом на 15 червня уряд ухвалив рішення про виділення 36,1 млрд гривень з фонду, які можуть спрямувати на:
За даними Мінфіну, станом на 15 червня з фонду для боротьби з коронавірусом було витрачено 1,8 млрд гривень. Загалом розмір цього фонду становить 64,7 млрд гривень.
Нагадаємо, Мінфін мав провести аудит витрат коштів з фонду для боротьби з коронавірусом за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна глава Мінфіну розповів, що з фонду для боротьби з COVID-19 витратили майже половину коштів.
Автор: Дмитро Левицький