В Минфине рассказали, куда могут пойти средства из фонда по борьбе с COVID-19

Средства созданного для борьбы с коронавирусом фонда, кроме мер для предотвращения распространения болезни, пойдут и на другие направления. В частности, средства могут направить в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По состоянию на 15 июня правительство приняло решение о выделении 36,1 млрд гривен из фонда, которые могут направить на:

меры по борьбе с пандемией коронавируса;

дополнительные доплаты к зарплате медикам и другим причастным к борьбе с коронавирусом работникам;

предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, пострадавшим от пандемии;

предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;

предоставление финансовой помощи Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;

другие предусмотренные законодательством направления.

По данным Минфина, по состоянию на 15 июня из фонда для борьбы с коронавирусом были потрачены 1,8 млрд гривен. В целом размер этого фонда составляет 64,7 млрд гривен.

Напомним, Минфин должен был провести аудит расходования средств из фонда по борьбе с коронавирусом по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее в интервью РБК-Украина глава Минфина рассказал, что из фонда по борьбе с COVID-19 потратили почти половину средств.