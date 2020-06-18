В Минфине рассказали, куда могут пойти средства из фонда по борьбе с COVID-19

Из фонда уже потратили 1,8 млрд гривен
Средства созданного для борьбы с коронавирусом фонда, кроме мер для предотвращения распространения болезни, пойдут и на другие направления. В частности, средства могут направить в Пенсионный фонд.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
По состоянию на 15 июня правительство приняло решение о выделении 36,1 млрд гривен из фонда, которые могут направить на:
По данным Минфина, по состоянию на 15 июня из фонда для борьбы с коронавирусом были потрачены 1,8 млрд гривен. В целом размер этого фонда составляет 64,7 млрд гривен.
Напомним, Минфин должен был провести аудит расходования средств из фонда по борьбе с коронавирусом по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Ранее в интервью РБК-Украина глава Минфина рассказал, что из фонда по борьбе с COVID-19 потратили почти половину средств.
Автор: Дмитрий Левицкий