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У Мінфіні прокоментували завершення співпраці з МВФ у 2023 році

Новини » Економіка     20.11.2019 - 18:30
У Мінфіні прокоментували завершення співпраці з МВФ у 2023 році
Фото: колаж (РБК-Україна)

Україна припинить брати кредити, коли зможе самостійно розраховуватися з боргами

Завершення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у 2023 році означатиме, що економіка України достатньо спроможна самостійно обслуговувати державний борг. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту боргової політики Міністерства фінансів України Поліна Ярова.

Як нагадала Ярова, запозичення від МВФ зараз не надходять безпосередньо до держбюджету.

"А те, що приходить від Міжнародного валютного фонду, йде на підтримку золотовалютних резервів. Тобто це НБУ… Відсутність необхідності в підтримці МВФ означатиме, що наша економіка доволі сильна. Тобто вона буде достатньо сильна для того, щоб обслуговувати свої борги і свої потреби самостійно", - сказала вона.

Представниця Мінфіну нагадала, що політика міністерства направлена на зменшення ризиків державного боргу. "Одним з найбільших ризиків є валютний ризик. Тобто розвиваючи внутрішній ринок в національній валюті, ми зменшуємо валютну частку боргу. Отже на не треба більше збільшувати зовнішні запозичення", - додала вона

Ярова заявила, що державний борг і державні запозичення - це є інструменти, які використовуються всіма країнами в світі. "Наявність державного боргу - це не є проблемою. Проблема - це безпечний рівень. Відповідно, вартість обслуговування, яку ми зараз намагаємось зменшити. Це одна з прерогатив політики Мінфіну", - сказала вона.

Відзначимо, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у 2023 році після закінчення трирічної програми.

Нагадаємо, фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень в сумі 342,5 млрд грн. Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд грн. Таким чином різниця погашенням і запозиченням боргів до 2020 року повинна скласти 81,1 млрд грн, тобто 6,9% від витрат держбюджету, що заплановані на рівні 1180 млрд грн.

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