У Мінфіні пояснили дорозміщення євробондів на 350 млн доларів

Кошті необхідні для ритмічного виконання плану з погашень боргів

Министр финансов Украины Оксана Маркарова пояснила необходимость доразмещения еврооблигаций на 350 млн долларов, которое провело министерство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра в Facebook.

Как отметила Маркарова, выполнения Минфином государственного бюджета согласно составленного расписания является важным элементом нормальной ритмичной работы.

Она напомнила, что в 2019 году необходимо потратить 418 млрд гривен на обслуживание и погашение долгов 418 млрд гривен.

"Кроме четкого мониторинга за налоговыми и неналоговыми поступлениями, мы должны ежемесячно осуществлять запланированные внутренние и внешние заимствования в соответствии с запланированным росписью графиком", - добавила она.

Напомним, в марте Украина увеличила сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года под 9,75% годовых на 350 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Министерство финансов объявило о выпуска еврооблигаций: пятилетних на сумму 750 млн долларов и десятилетних на 1,250 млрд долларов. На 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, 10-летние - 9,750%.