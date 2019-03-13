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У Мінфіні пояснили дорозміщення євробондів на 350 млн доларів

Новини » Фінанси    13.03.2019 - 14:05
У Мінфіні пояснили дорозміщення євробондів на 350 млн доларів
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Кошті необхідні для ритмічного виконання плану з погашень боргів

Міністр фінансів України Оксана Маркарова пояснила необхідність дорозміщення єврооблігацій на 350 млн доларів, яке провело міністерство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра у Facebook.

Як зазначила Маркарова, виконання Мінфіном державного бюджету відповідно до складеного розпису є важливим елементом нормальної ритмічної роботи.

Вона нагадала, що в 2019 році потрібно витратити 418 млрд гривень на обслуговування та погашення боргів  418 млрд гривень.

"Окрім чіткого моніторингу за податковими та неподатковими надходженнями, ми маємо щомісячно здійснювати заплановані внутрішні та зовнішні запозичення відповідно знову ж таки до запланованого розписом графіку", - додала вона.

У Мінфіні пояснили дорозміщення євробондів на 350 млн доларів

Нагадаємо, в березні Україна збільшила суму випуску 10-річних єврооблігацій зі строком погашення 1 листопада 2028 року під 9,75% річних на 350 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в  жовтні 2018 року Міністерство фінансів оголосило про випуск єврооблігацій: п'ятирічних на суму 750 млн доларів і десятирічних на 1,250 млрд доларів. На 5-річні облігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 8,994% річних, на 10-річні - 9,750%.

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