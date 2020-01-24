В Мінфіні оцінили виконання держбюджету-2020

На сьогодні в Мінфіні не бачать ризиків щодо виконання держбюджету 2020 року. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

На виконання державного бюджету в 2020 році впливає сьогоднішній курс доллара. Маркарова пояснює, що бюджет виконується відповідно до аналізу минулого року "в деяких категоріях трішки гірше".

"В основному це теж вплив курсу, тому що як ви знаєте бюджет розраховується на макропоказниках затверджених... А бюджет розрахований по курсу 27. Ми всі бачимо, який курс у нас зараз. Але ще раз, ми йдемо в таких же трендах, в таких же правилах, як і в минулий рік, навіть якщо в нас буде по січню невелике невиконання. Воно було і в минулому році, і в позаминулому, ми абсолютно знаємо як це збалансувати і теж вживаємо заходи і в податковій адміністрації, і в митній для того, щоб в лютому-березні його вирівняти", - заявила Маркарова.

Маркарова додала, що виклики є, але уряд з ними справляється.

"Тому причин для хвилювання немає. Є виклики і ми з цими викликами справляємось", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України розпочинає підготовку Бюджетної декларації на 2021-2023 роки та державного бюджету на 2021 рік.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що в уряді планують розпочати роботи над трирічною бюджетною декларацією в січні 2020 року.