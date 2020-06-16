У Мінфіні пояснили, як повернути кошти за пробне ЗНО

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Незважаючи на те, що 85% цих коштів було спрямовано на друк зошитів для тестування, уряд прийняв рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Так, близько 52 млн гривень буде найближчим часом перераховано на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Мінфін напрацював максимально спрощений механізм повернення цих коштів, згідно з яким необхідно буде звернутися в регіональне відділення УЦОЯО із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

Як зазначили в Мінфіні, у найближчу середу цей механізм має бути схвалений на засіданні Кабміну і після завершення всіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти відразу надійдуть на рахунки розпорядників.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні пробне ЗНО скасували в школах, тестування можна буде пройти, не виходячи з будинку.

Пробне ЗНО можна буде пройти двома способами: повністю онлайн, а також отримавши зошит і бланки в паперовому вигляді у відповідному пункті тестування.