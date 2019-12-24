Держборг України зріс за місяць на 1 млрд доларів

Фото: колаж (РБК-Україна)

З початку року держборг зріс на 4,5 млрд доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2019 року склав 1 990,78 млрд грн або 82,83 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом листопада 2019 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 54,82 млрд грн, а в доларовому еквіваленті зросла на 0,99 млрд доларів.

Станом на 30 листопада зовнішній борг склав 1 165,25 млрд грн (58,53% від загальної суми боргу) або 48,48 млрд доларів, внутрішній борг - 825, 52 млрд грн (41,47%) або 34,35 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 750,36 млрд грн (87,92% від загальної суми боргу) або 72,82 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 240,41 млрд грн (12,08%) або 10,0 млрд доларів.

За даними прес-служби Мінфіну, в листопады витрати державного бюджету з погашення державного боргу становили 19,8 млрд грн, з обслуговування - 16,8 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, валовий зовнішній борг України на кінець III кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 4,4 млрд доларів до 120 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн і в доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.