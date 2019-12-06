У Мінфіні пояснили шлях до зменшення держборгу

Державний борг зменшуватиметься, коли в Україні запрацюють ухвалені Верховною радою законопроекти, що наповнюватимуть дохідну частину держбюджету. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Маркарова відповіла на запитання, яким чином буде зменшуватись частка запозичень в дохідній частині держбюджету України.

"Зростання загальної частки боргу йде набагато меншими темпами, ніж зростання нашої економіки. Коли можна буде повністю відмовитись від цього і перейти до виходу до ринків на розвиткові проекти? Це тоді, коли в нас повністю запрацюють ті закони, які ми тут ухвалили. Коли ми поборемо дефіцит держбюджету. Коли в нас пройде приватизація, коли в нас збільшаться надходження, не збільшуючи при цьому ставки податків. Саме тоді ми зможемо перейти до зменшення запозичень", - повідомила глава Мінфіну.

Міністр наголосила, протягом останніх років економіка України поступово зростає. Тому закладений у бюджеті дефіцит поступово зменшується. Так, майже з 10% загального дефіциту, який був станом на 2013-й рік, Україна дійшла до 2,3% дефіциту бюджету.

"А на наступний рік наш бюджет закладає показник у 2% всього дефіциту. Відповідно, запозичувати ми будемо менше. Головна причина того, що у нас є борг - дефіцитний бюджет. Саме тому фіскальна консолідація, а по-простому, "витрачання стільки скільки заробляємо" - це наша стратегія, яку ми чітко імплементуємо", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, глава Мінфіну заявила, що в 2020 році державний борг України повинен становити менше ніж 50% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Як писало РБК-Україна, Маркарова під час представлення проекту держбюджету-2020 заявила, що проблема державного боргу буде вирішена в Україні через один-два роки.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня 2019 року склав 2 045,44 млрд грн або 81,83 млрд доларів.