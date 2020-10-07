У Мінфіні назвали суму виплат за держборгом до кінця року

До кінця року існує значне навантаження на бюджет, пов’язане з платежами з погашення та обслуговування державного боргу. Виплати становлять близько 3 млрд доларів.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Спад економіки є відчутним, а дефіцит державного бюджету, як і планові виплати по обслуговуванню державного боргу, є значними", - сказав він.

За його словами, продовження фінансового співробітництва з Європейським союзом є особливо важливим в умовах пандемії COVID-19.

Марченко підкреслив, що українська сторона вдячна ЄС за надання у червні цього року другого траншу в рамках 4-ї програми макрофінансової допомоги та продовження такого фінансового співробітництва в рамках оперативно започаткованої у липні цього року нової "виняткової" програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму 1,2 млрд євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України 1 вересня 2020 року погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП). За даними Мінфіну, загальна сума платежу склала понад 2 млрд доларів, в тому числі 1,69 млрд доларів - погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів процентних платежів за єврооблігацій з терміном погашення в 2020-2027 роках.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% (на -2 523,01 млн доларів). На 1 жовтня розмір резервів склав 26 525,74 млн доларів.