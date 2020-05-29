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Україна виплатила велику суму за держборгом

Новини » Економіка     29.05.2020 - 12:00
Україна виплатила велику суму за держборгом
Фото: долари та гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна продовжує виконувати свої зобов'язання під час кризи

Міністерство фінансів України погасило другий випуск облігацій, випущених під гарантії Сполучених Штатів Америки. Загальна сума платежу становила понад 1 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою 1 млрд було здійснено у 2015 році із процентною ставкою 1,847% річних.

Це другий з трьох випусків під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року. Погашення ОЗДП, випущених у 2016 році, буде здійснено Мінфіном у вересні 2021 року.

Як зазначив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, незважаючи на світову кризу та виклики для країн, що розвиваються, Україна продовжує виконувати свої боргові зобов’язання.

"Кошти, отримані під гарантію США протягом 2014-2016 років, надали суттєву підтримку для державного бюджету у складний для України час та сприяли проведенню реформ в Україні", - додав Буца.

Як повідомляло РБК-Україна, державний борг України за квітень 2020 року зріс на 1,05 млрд доларі до 81,43 млрд доларів.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що на сьогоднішній день немає умов для проведення реструктуризації державного боргу України.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїниСполучені Штати Америкиоблигации
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