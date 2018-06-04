Генсекретаря Єлисейського палацу запідозрили в корупції

Французькі громадські діячі звинувачують Алексіса Колера у зв'язках з італійсько-швейцарською компанією

Прокуратура Франції із фінансових порушень почала розслідування відносно генерального секретаря Єлисейського палацу Алексіса Колера, якого громадська організація Anticor звинувачує в корупції. Про це повідомляє AFP.

Як повідомляється, Anticor засудила зв'язки Колера і його сім'ї з італійсько-швейцарською морською транспортною компанією MSC — великим замовником французької верфі STX France.

Як зазначено в скарзі, Колер з 2010 року є членом ради директорів STX France і "не міг не знати", що MSC була заснована і управляється двоюрідними братами його матері.

У свою чергу в Єлисейському палаці заявили, що Колер більше не бере участь в роботі MSC, а також, що генсекретар повною мірою дотримується закону.

Зазначимо, Колер був призначений генсекретарем Єлисейського палацу в травні 2017 року.

Нагадаємо, в серпні 2017 року Нижня палата парламенту Франції ухвалила закон, спрямований проти "кумівства" і корупції у політиці.