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Минфин соберет 10 млрд гривен после возврата довоенной системы налогов

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Украина, Четверг 22 июня 2023 15:56
Минфин соберет 10 млрд гривен после возврата довоенной системы налогов Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти планируют в ближайшее время восстановить сбор налогов до довоенного уровня, чтобы выполнить свои обязательства перед МВФ, отменив льготы и льготы, введенные после вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко агентству Reuters.

Этот шаг принесет правительству дополнительный доход в размере до 10 млрд гривен до конца 2023 года после того, как украинский парламент проголосует за восстановление налогов, сказал Марченко.

"Мы ожидаем, что восстановление будет (проголосовано, - ред.) в конце июня или начале июля. Мы даже не можем покрыть наши военные расходы за счет наших налогов, но, по крайней мере, мы можем покрыть часть, и это дает нам некоторое пространство для маневра", - сказал Марченко.

Этот план является частью обязательств, которые Киев согласовал в рамках кредитной программы Международного валютного фонда почти на 15,6 млрд долларов, утвержденной в начале апреля.

Марченко сказал, что правительство также будет настаивать на таможенных реформах во второй половине года, включая введение общей базы данных со странами Европейского Союза, "чтобы избежать незаконной торговли".

Возврат налогов

В январе Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны.

Рада приняла его в первом чтении 29 мая. Ожидалось, что льготы отменят с 1 июля, но парламент не успевает одобрить закон во втором чтении.

Кроме того, с 1 июля вернутся довоенные акцизы на топливо и ставка НДС в 20%. Это приведет к повышению цен на бензин и дизельное топливо на 10-15 гривен.

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