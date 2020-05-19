Мінфін позичив ще 21 млрд гривень для покриття дефіциту держбюджету

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 травня 2020 року залучило до державного бюджету 21,202 млрд грн (за курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 19.08.2020 на суму 1,045 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,50% річних,

з погашенням 25.11.2020 на суму 947,145 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,78% річних.

з погашенням 24.02.2021 на суму 5,976 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,0% річних,

з погашенням 19.05.2021 на суму 3,433 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,97% річних,

Крім того, Мінфін продав ОВДП у доларах:

з погашенням 10.12.2020 на суму 368,808 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,39% річних.

Нагадаємо, Мінфін 28 квітня після місячної перерви повернувся на ринок і розмістив ОВДП на 9,831 млрд грн з яких - 5,377 млрд грн в гривнях, решта - в доларах. Після цього Мінфін розмістив 5 травня гривневі ОВДП ще на 10,016 млрд грн, а 12 травня - на 19,390 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної казначейської служби України, доходи державного бюджету України за квітень 2020 року становили 103,9 млрд грн, що на 11,6% або на 13,6 млрд грн менше плану (117,6 млрд грн). Майже половину з цієї суми виплатив НБУ за рахунок свого прибутку за 2019 рік.

Зазначимо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що програма Національного банку України (НБУ) за довгостроковим рефінансування банків направлена на покриття дефіциту держбюджету. "Реальність сьогодні така, що гроші, отримані від рефінансу, підуть на фінансування державного бюджету", - сказав він.