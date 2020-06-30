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Україна планує випуск євробондів для погашення старих боргів

Новини » Економіка     30.06.2020 - 14:46
Україна планує випуск євробондів для погашення старих боргів
Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)

Мінфін має намір викупити старі євробонди на 750 млн доларів

Міністерство фінансів України планує випуск нових єврооблігацій та викуп облігацій з погашенням в 2021 і 2022 роках. Планується викупити євробонди на 750 млн доларів.

Тендерне пропозиція Мінфіну оприлюднено на порталі Investegate.

Мінфін пропонує інвесторами викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 році за 103,5% від номіналу, а з погашенням в 2022 році - за 104,25% від номіналу.

Всього в обігу знаходиться євробонди з погашенням у 2021 році на суму 1,409 млрд доларів, і 1,384 млрд доларів у 2022 році. Купонна дохідність за випусками складає 7,75% річних.

Тендерна пропозиція дійсна з 1 липня 2020 року і закінчується в момент нового випуску євробондів.

Організаторами призначені інвестбанки JP Morgan і Goldman Sachs.

Нагадаємо, у січні 2020 року Україна розмістила 10-річні єврооблігації на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 року Україна розмістила випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року під 6,75% річних.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України евробондыеврооблигацииМіністерство фінансів України
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