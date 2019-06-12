Мінфін вперше розмістив шестирічні ОВДП

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 червня 2019 року залучило до державного бюджету 6,594 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема Мінфін запозичив 3,422 млрд грн за довгостроковими ОВДП з терміном обігу шість років з датою погашення 26.02.2025. Ставка склала 15,85% річних. "Такі боргові інструменти було випущено вперше", - зазначили в прес-службі.

"Мінфін поступово рухається в бік збільшення строків погашення державних облігацій, подовжуючи терміни обігу до 2, 3, 5 та 6-тирічних ОВДП в гривні, тим самим збільшуючи частку державного боргу в національній валюті, що передбачено Середньостроковою стратегією управління держборгом на 2019-2022 роки", - йдеться в повідомленні.

З приєднанням до мережі міжнародного депозитарію цінних паперів Clearstream відкривається більше можливостей для залучення глобальних інвесторів в ОВДП у національній валюті з одночасним подовженням термінів їх обігу, додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 5 червня схвалив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, державні запозичення за січень-травень 2019 року склали 182,2 млрд грн. Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 155,5 млрд грн, в тому числі в гривні - 103,2 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу склали близько 176,2 млрд грн. Витрати з обслуговування державного боргу за цей період склали близько 55,0 млрд грн.