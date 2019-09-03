Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 вересня 2019 року залучило до державного бюджету 1,904 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні:

з погашенням 04.12.2019 на суму 315,594 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,24% річних.

з погашенням 19.08.2020 на суму 363,420 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,95% річних.

з погашением03.08.2022 на суму 1,225 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,00% річних.

Зазначимо, на аукціоні 6 серпня Міністерство фінансів розмістило держоблігації на 2,668 млрд грн, 13 серпня - 1,964 млрд. грн., 20 серпня - на 1,072 млрд грн, 27 серпня - на 1,770 млрд грн.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень 27-30 серпня нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 524 млн грн до 87112 млн грн.