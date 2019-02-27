Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Найбільшим попитом користувалися гривневі облігації під 19,5% річних

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 4,733 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 12.06.2019 на сумму 639,969 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.

с погашением 07.08.2019 на сумму 165,496 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

с погашением 29.01.2020 на сумму 2,318 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 20.01.2021 на сумму 248,914 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,00% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 19.06.2019 на сумму 72,198 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,50% годовых.

с погашением 18.07.2019 на сумму 18,483 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,70% годовых.

с погашением 12.12.2019 на сумму 35,031 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 12.02.2020 на сумму 2,586 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 22.07.2020 на сумму 3,695 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 11.02.2021 на сумму 4,241 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,450 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро).