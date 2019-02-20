Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,699 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Минфин также продал долларовые ОВГЗ:
Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,450 млрд грн (по официальному курсу НБУ).
В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро).