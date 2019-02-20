Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,699 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 12.06.2019 на сумму 444,228 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.

с погашением 07.08.2019 на сумму 73,644 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

с погашением 29.01.2020 на сумму 10,989 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 05.01.2022 на сумму 7,275 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,25% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 21.03.2019 на сумму 112,411 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,25% годовых.

с погашением 19.06.2019 на сумму 1,7 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,50% годовых.

с погашением 22.07.2020 на сумму 2,23 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,450 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро).