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Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Новини » Фінанси    20.02.2019 - 12:25
Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 лютого 2019 року залучило до державного бюджету 3,699 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 12.06.2019 на суму 444,228 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.
  • з погашенням 07.08.2019 на суму 73,644 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.
  • з погашенням 29.01.2020 на суму 10,989 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.
  • з погашенням 05.01.2022 на суму 7,275 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,25% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

  • з погашенням 21.03.2019 на суму 112,411 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,25% річних.
  • з погашенням 19.06.2019 на суму 1,7 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,50% річних.
  • з погашенням 22.07.2020 на суму 2,23 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 лютого 2019 року залучив в державний бюджет 3,450 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

У січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро).

Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків За останні два роки низка іноземних компаній відкрили підприємства в Україні, - Мінфін
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