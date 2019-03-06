Мінфін збільшив продаж гривневих держоблігацій на аукціоні

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 марта 2019 года привлекло в государственный бюджет 5,692 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 12.06.2019 на сумму 1,737 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.

с погашением 04.09.2019 на сумму 142,335 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

с погашением 09.10.2019 на сумму 949,311 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

с погашением 04.12.2019 на сумму 1,765 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,5% годовых.

с погашением 19.08.2020 на сумму 204,846 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,07% годовых.

с погашением 20.01.2021 на сумму 679,327 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,5% годовых.

с погашением 05.01.2022 на сумму 12,521 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,5% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 12.02.2020 на сумму 7.876 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 4,733 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ было направлено 771,2 млн долларов. От размещения ОВГЗ было получено 302,7 млн долларов.