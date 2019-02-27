Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільшим попитом користувалися гривневі облігації під 19,5% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 лютого 2019 року залучило до державного бюджету 4,733 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 12.06.2019 на суму 639,969 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.

з погашенням 07.08.2019 на суму 165,496 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.

з погашенням 29.01.2020 на суму 2,318 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 20.01.2021 на суму 248,914 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,00% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 19.06.2019 на суму 72,198 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,50% річних.

з погашенням 18.07.2019 на суму 18,483 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,70% річних.

з погашенням 12.12.2019 на суму 35,031 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 12.02.2020 на суму 2,586 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 22.07.2020 на суму 3,695 млн. доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 11.02.2021 на суму 4,241 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,50% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 лютого 2019 року привернув в державний бюджет 3,450 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

У січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро).