Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 21 липня 2020 року залучило до державного бюджету 11,501 млрд грн (за курсом НБУ). На відміну від минулого аукціону з'явився попит на гривневі облігації

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 20.01.2021 суму 4,672 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 7,74% річних,

з погашенням 23.02.2022 на суму 2,097 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,25% річних.

Крім того, Мінфін продав валютні ОВДП

з погашенням 11.02.2021 на суму 171,4 млн доларів, середньозважений рівень дохідності склав 3,39% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 липня 2020 року залучило до державного бюджету 8,307 млрд грн (за курсом НБУ).

Майже вся сума припала на валютні облігації на 306 млн доларів.

Нагадаємо, українські банки різко знизили ставки по депозитах у валюті, оскільки не мають можливості вигідно розміщувати ці кошти.

Як зазначила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, у банків є можливість вкладати кошти у валютні ОВДП.