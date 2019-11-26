Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні на 1 млрд грн

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 2,388 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 19 листопада обсяг був 1,317 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 06.05.2020 на суму 2,395 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 14,10% річних.

з погашенням 23.08.2023 на суму 2,385 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 12,40% річних.

В теж час виставлені на аукціон облігації погашенням 30.09.2020 попитом не користувалися

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.

Зазначимо, нерезиденти за січень-жовтень 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в 15,7 рази - з 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.